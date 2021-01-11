مال وأعمال

الصين تعتزم السماح للبنوك ببيع القروض الشخصية المتعثرة

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وكالات _ صرحت مصادر مطلعة أن الصين تعتزم السماح خلال الشهر الجاري لبعض البنوك التجارية بالبدء في بيع القروض الشخصية المتعثرة إلى مؤسسات إدارة الأصول المتعثرة.

 

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ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المصادر القول إنه تم خلال اجتماع عقد في ديسمبر مطالبة البنوك والمؤسسات بتسريع الاستعدادات لضمان بداية سلسة للبرنامج التجريبي في يناير.

وقالت المصادر إنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة التفاصيل، وأنها تنتظر أيضا موافقة اللجنة التنظيمية الخاصة بالمصارف والتأمين.

ووفقا لشركة بحثية متخصصة فإن هذه الخطوة ستعزز القوة المالية للبنوك الصينية عن طريق مساعدتها على التخلص من قروض شخصية متعثرة تصل قيمتها إلى تريليون يوان (155 مليار دولار).

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وارتفع إجمالي القروض المتعثرة في الصين لأعلى مستوى في 17 عاما في 30 سبتمبر وسط تداعيات جائحة كورونا، ما أدى إلى تقليص رؤوس أموال البنوك وقدرتها على تقديم قروض جديدة للأفراد والشركات الصغيرة لقيادة التعافي الاقتصادي.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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