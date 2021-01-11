مال وأعمال

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ينخفض قرشان في غالبية البنوك

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فهد حسين – خفضت غالبية البنوك المصرية سعر صرف الدولار الأمريكي بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، بنحو قرشان.

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وسجل الدولار لدى بنوك مصر والأهلي وكريدي أجريكول والمشرق والاستثمار العربي والبركة ووعودة والمصري لتنمية الصادرات 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع.

وعرضت بنوك العربي الأفريقي والتجاري الدولي والأهلي المتحد وHSBCوالأهلي الكويتي وأبوظبي الأول وقطر الوطني وفيصل الإسلامي والمصري الخليجي ومصر إيران للتنمية والإمارات دبي الوطني والمصرف المتحد الدولار بقيمة 15.6 جنيها للشراء و15.7 جنيها للبيع.

أما بنوك قناة السويس والمصرف العربي الدولي والإسكندرية فعرضوا الدولار بقيمة 15.59 جنيها للشراء و15.69 جنيها للبيع.

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كان متوسط سعر صرف الدولار قد تراجع أمس الأحد بنحو قرشين ليسجل 15.618 جنيه للشراء و15.718 جنيه للبيع بنهاية التعاملات، مقابل 15.638 جنيه للشراء و15.738 جنيه للبيع يوم الخميس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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