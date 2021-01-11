سوق مسقط تبدأ العمل بنظام التداول الإلكتروني الجديد

دوت الخليج – دشنت سوق مسقط للأوراق المالية، نظام التداول الإلكتروني الجديد “أوبتيك” لتعزيز إمكانات السوق في عمليات التداول والرقابة.

وأفادت السوق في بيان، بأن هذا النظام الجديد الذي صممته وطورته شركة “يورونكست” يلبي كافة الاحتياجات المستقبلية للسوق سواء على صعيد تطوير الخدمات أو إدراج أدوات استثمارية جديدة.

رعى حفل تدشين النظام الذي أقيم بقاعة المستثمرين بمبنى الهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وبحضور عدد من المسؤولين في قطاع سوق رأس المال ومسؤولي شركات الوساطة.

وقال رائد بن حسين الهوتي القائم بأعمال مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، إن تدشين نظام التداول “أوبتيك” يتزامن مع صدور المرسوم السلطاني الخاص بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم “بورصة مسقط” تتبع جهاز الاستثمار العماني.

وأضاف الهوتي في كلمته أن السوق أولت اهتمامًا كبيرًا بمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيدًا بما قدمته الشركة المصممة والمطورة لهذا النظام على إكمالهم كافة مراحل المشروع رغم الظروف الاستثنائية التي مرت خلال العام الماضي جراء جائحة كورونا، مثمنًا دور كافة المؤسسات والشركات التي ساندت السوق للوصول لهذا النجاح.

من جانبه أكد مصطفى بن سلمان اللواتي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للأوراق المالية أن السوق شهدت تطورًا في أنظمة التداول فالبداية كانت التعاملات تتم بطريقة يدوية تقليدية ومن ثم تطورت العملية لتصبح إلكترونية أسهمت في تسهيل مهام شركات الوساطة المالية، مشيرًا إلى أن السوق أصبحت تتماشى مع أحدث التغيرات الحاصلة بالأسواق المالية العالمية.

من جهته أوضح محسن بن عبدالرضا اللواتي مدير دائرة الأنظمة والتطوير ومدير مشروع نظام التداول الجديد، أنه مع تدشين نظام “أوبتيك” تكون السوق قد واكبت الأسواق المالية الأكثر تقدمًا في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال اللواتي، إنه تم الاتفاق مع شركة “يورونكست” التي تدير أنظمة تداولات للعديد من البورصات العالمية، للحصول على التحديثات والدعم الكامل لهذا النظام خلال العشر سنوات القادمة وبذلك ستضمن السوق نوعا من الاستقرار في هذا المجال.

واعتبر بدر بن حمود الهنائي مدير دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية، نظام التداول الجديد من أحدث الأنظمة الأكثر تقدمًا في مجال إدارة جلسات التداول والتي تقتنيها أسواق أوروبية متقدمة مما يعتبر اقتناء السوق لهذا النظام من أهم الروافد التي تدفع بعجلة التطوير التي تنتهجها إدارة السوق.

وأفاد الهنائي بأن النظام سيمكن المعنيين بالسوق من إدارة جلسات التداول بصورة مهنية وأكثر كفاءة، مشيرا إلى ميزة استمرارية جلسة النظام في حال حدوث طارئ وإكمال الجلسة من الموقع البديل التي تعد من أهم المواصفات التي تحفظ حقوق المتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية.