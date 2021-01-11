365 إيكولوجي تطلق شركة ECO IFM لخدمات الصيانة وإدارة المباني

أطلقت شركة 365 إيكولوجي، المتخصصة في توفير الحلول الهندسية والطاقة المتكاملة، شركة جديدة باسم ECO IFM، لتعمل في خدمات صيانة وإدارة المباني.

وقال بيان للشركة إن المهندس أكرم كمال خبير إدارة وصيانة المباني سيتولى رئاسة الشركة، بالإضافة إلى تولي المهندس أيمن صالحين قطاع السلامة ومكافحة الحرائق.

وأضاف البيان أن الشركة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة التوسع التي أعلن عنها المهندس أسامة بخيت المدير الإداري لشركة 365 إيكولوجي.

وأشار البيان إلى أن المهندس أكرم كمال، يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال إدارة المباني وخدمات الصيانة ما بعد البيع.

ولفت البيان إلى أن المهندس أيمن صالحين، المسئول عن الخدمة الجديدة التي أطلقتها الشركة بعنوان “السلامة ومكافحة الحرائق”، عمل في عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال في مصر والمملكة العربية السعودية.

وحصل أيمن أيضًا على مجموعة من الشهادات المعتمدة من قبل Nation Fire Protection Association (NFPA) باعتباره أخصائي الحماية من الحرائق (CFPS).