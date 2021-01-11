الملا: مشروعات جديدة لتكرير البترول باستثمارات 7 مليارات دولار

أ ش أ _ أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المُلا، أن استراتيجية الوزارة تضع في قائمة أولوياتها الاستمرار في تحديث وتطوير مصافي التكرير واستخدام أحدث التقنيات، فضلًا عن تنفيذ مصافي تكرير ومشروعات جديدة، بـ القاهرة الكبرى و الإسكندرية و أسيوط و السويس جاري تنفيذها باستثمارات حوالي 7 مليارات دولار.

ووجه الوزير – خلال أعمال الجمعيات العامة لشركات تكرير البترول (القاهرة – السويس – النصر – أسيوط) لاعتماد موازناتها التخطيطية للعام المالي (2022/2021) – بالإسراع في الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي الشامل لإدارة مصافي التكرير لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.

وأشار المُلا – وفقًا لبيان لوزارة البترول اليوم- إلى أن مشروعات التكرير الجديدة التي ينفذها قطاع البترول ضمن خطته لزيادة تأمين واستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي بدأت تؤتي ثمارها بتشغيل عدد من المشروعات، ضمت مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد والبنزين عالي الأوكتان بأنربك بالإسكندرية والتشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بمصفاة أسيوط لتكرير البترول ضمن مشروعات تنمية الصعيد.