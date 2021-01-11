واتساب توضح سياسة التحديث الأخير: لايؤثر إطلاقا على خصوصية المستخدمين

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قال المتحدث الرسمي لشركة واتساب، إن التحديث الجديد لا يتسبب في أي تغيير فيما يتعلق بممارسات البيانات عبر واتساب مع فيسبوك، كما لا يؤثر إطلاقًا في خصوصية تواصل المستخدمين مع أصدقائهم أو عائلاتهم في جميع أنحاء العالم.
وأكد في بيان صحفي، أن شركة واتساب ملتزمة تمامًا بحماية خصوصية مستخدمي التطبيق.
وأوضح، أن تحديث سياسة الخصوصية الجديد يمكن الشركات التي ترغب في تقديم خدماتها عبر تطبيق واتساب مستقبلاً اختيار تلقي خدمات استضافة آمنة من خلال الشركة الأم “فيسبوك” بهدف تيسير إدارة تواصل تلك الشركات مع عملائها عبر تطبيق واتساب.
وقال :”كما سبق وأعلنا في شهر أكتوبر الماضي، يعمل تطبيق واتساب على مساعدة المستخدمين في إجراء عمليات الشراء بالإضافة إلى الحصول على خدمات الأعمال مباشرة عبر التطبيق، فبينما يستخدم معظم الأشخاص تطبيق واتساب لإجراء محادثة مع الأصدقاء والعائلة، يتزايد عدد المستخدمين الذي يحاولون الحصول على خدمات الأعمال أيضًا”.
وتابع، أنه سيظل لدى مستخدم واتساب حرية الاختيار ما إذا كان يرغب في التواصل مع إحدى الشركات عبر التطبيق أو لا يرغب في ذلك، وذلك من أجل المزيد من الشفافية.
وأشار إلى أن واتساب يتواصل بصفة مباشرة مع المستخدمين فيما يتعلق بتلك التغييرات حتى يتوفر لهم الوقت الكافي لمراجعة السياسة الجديدة على مدار الشهر المقبل.
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