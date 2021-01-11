- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه لا توجد مشكلة في توافر الأكسجين في المستفيات.
أضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، إنه من المقرر توريد لقاحات فيروس كورونا نهاية الشهر الجاري.
وتابعت: سنوقع العقد النهائي لتعاقدات استرازينكا خلال يومين بحضور وزير المالية، ونسير في عدة مفاوضات مع شركات أخرى، ولكن لدى الدول المنتجة أولويات خاصة في عملية الإنتاج والتوريد.
وأشارت إلى أن فرق العزل المنزلي تجوب المحافظات، وتتابع تسجيل الحالات بصفة مستمرة.
وناشدت المواطنين أنه في حالة تطور حالات العزل المنزلي تطورت الرجوع إلى المستشفى على الفور.
وقالت إن أكثر المحافظات ارتفاعًا في الإصابات هي القاهرة الكبرى والأسكندرية والدلتا.
وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التحسن على كافة المستويات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: بدء توريد لقاحات كورونا نهاية الشهر .. ولا مشكلة في توافر الأكسجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.