وزيرة الصحة: بدء توريد لقاحات كورونا نهاية الشهر .. ولا مشكلة في توافر الأكسجين

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه لا توجد مشكلة في توافر الأكسجين في المستفيات.

أضافت خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، إنه من المقرر توريد لقاحات فيروس كورونا نهاية الشهر الجاري.

وتابعت: سنوقع العقد النهائي لتعاقدات استرازينكا خلال يومين بحضور وزير المالية، ونسير في عدة مفاوضات مع شركات أخرى، ولكن لدى الدول المنتجة أولويات خاصة في عملية الإنتاج والتوريد.

وأشارت إلى أن فرق العزل المنزلي تجوب المحافظات، وتتابع تسجيل الحالات بصفة مستمرة.

وناشدت المواطنين أنه في حالة تطور حالات العزل المنزلي تطورت الرجوع إلى المستشفى على الفور.

وقالت إن أكثر المحافظات ارتفاعًا في الإصابات هي القاهرة الكبرى والأسكندرية والدلتا.

وتوقعت أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التحسن على كافة المستويات.