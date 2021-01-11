بيونتيك الألمانية ترجح إنتاج ملياري جرعة من لقاحها المضاد لكورونا بنهاية 2021

يورو نيوز – رجحت مجموعة بيونتيك الألمانية الإثنين أن تكون قادرة على صنع “ملياري جرعة” من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية 2021، في رقم أعلى من المشار إليه سابقاً (1,3 مليار).

وتوصلت المجموعة المشاركة لفايزر الأمريكية في إنتاج لقاح، إلى هذا التقدير الجديد بعد اعتماد “معيار جديد” يسمح بإعطاء 6 جرعات من كل زجاجة بدلاً من 5، وفق وثيقة نشرتها على موقعها.

وتعوّل بيونتيك أيضاً على “توسيع منشآتها الحالية”، بما في ذلك التشغيل المتوقع في فبراير لموقع إنتاج أوروبي جديد في ماربورغ في ألمانيا.

أكثر نصف مليون شخص في الحجر في بكين

وضعت الصين أكثر من نصف مليون شخص الإثنين تحت الإغلاق الشامل في العاصمة بكين، وفرضت السلطات إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مجددا.

وسيطرت الصين على الفيروس بشكل كبير، إلا انها تحاول معالجة ظهور بعض الحالات المحلية الجديدة من خلال الإغلاق وإجراء اختبارات جماعية.

منظمة الصحة والتحقيق في منشأ الفيروس

ورحب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدناهوم بسماح الصين لفريق منظمة الصحة للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19، بحسب ما نشره في تغريدة.

وقال أدهانوم إن المنظمة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الشريك الصيني لتحديد مصدر الفيروس وطريقة وصوله إلى الإنسان.

فريق منظمة الصحة العالمية يبدأ زيارته إلى الصين

أعلنت وزارة الصحة الصينية الإثنين أن فريق منظمة الصحة العالمية الذي كان من المفترض أن يزور الصين الأسبوع الماضي للتحقيق في منشأ وباء كوفيد-19 سيبدأ مهمته الخميس.

وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء الذي أودى بأكثر من 1,9 مليون شخص عبر العالم، وألغيت في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي لعدم استكمال التصريحات الضرورية للفريق.

تلقيح 1.3 مليار نسمة

أعلنت الهند أنها تهدف إلى تطعيم 1.3 مليار نسمة ضد كوفيد-19 بدءا من يوم السبت المقبل، في خطوة تبدو شديدة الضخامة والتعقيد، خصوصاً وأن البنى التحتية الطبية في الهند “متزعزعة” بحسب ما يشير إليه تقرير لفرانس برس.

وتهدف الهند إلى تلقيح نحو 300 مليون (أي ما يعادل سكان الولايات المتحدة الأمريكية) قبل يوليو.

أكثر من 90 مليون إصابة

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة رسميا حول العالم 90 مليونا أمس الأحد بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبحسب المصدر نفسه، يبلغ عدد الحالات المعروفة حول العالم الآن 90.260.468 حالة على الأقل. وقالت الجامعة إن ما لا يقل عن 1.934.784 شخصا لقوا حتفهم على مستوى العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم من حيث عدد الوفيات والإصابات، تليها الهند والبرازيل وروسيا.

عام على أول وفاة مسجلة رسمياً

في الحادي عشر من يناير 2020، أعلنت الصين في تقرير رسميا عن أول وفاة جراء كوفيد-19 في مدينة ووهان التي كانت بؤرة انتشار الفيروس الأولى.

وتوفي آنذاك رجل بلغ عمره 61 سنة، ومنذ ذلك الحين بدأ العالم يعيش كابوس كوفيد-19. ولم تنشر السلطات الصينية معلومات كثيرة عن الرجل الذي كان يتردد بشكل دوري إلى سوق المأكولات البحرية في ووهان، الذي اقترن اسمه بجائحة كورونا.

سبع مراكز للتطعيم في بريطانيا

من المقرر أن تفتتح بريطانيا اليوم، الإثنين، 7 مراكز مخصصة لعمليات التطعيم فيما أعلنت الحكومة أن أكثر من 200 ألف شخص يتلقون اللقاح يومياً في الجزيرة التي يضربها الوباء بشدة وتسبب بوفاة أكثر من 81 ألفاً فيها.