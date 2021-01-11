سامسونج تستحوذ على 44.1% من سوق أجهزة التلفزيون خلال 2020

دوت الخليج – استحوذت شركة سامسونج على النصيب الأكبر من الحصة السوقية لسوق أجهزة التليفزيون خلال عام 2020، وذلك بنسبة 44.1%، بحسب بيان صحفي صادر عن الشركة.

وقالت سامسونج إن الطلب على أجهزة التلفزيون شهد زيادة ملحوظة خلال العام الماضي، وهو ما ساهم في تحقيق هذه الحصة..

وذكرت أنها تحرص منذ بداية رحلتها في تصنيع أجهزة التلفزيون منذ حوالي 15 عاما على استخدام “أحدث تكنولوجيا وأعلى جودة”.

وأوضحت أنها بدأت مرحلة التصنيع بأجهزة “Standard Definition” منتقلة إلى High Definition ثم إلى تلفزيونات بدقة 4K، والآن بدقة 8K.

وأشارت سامسونج إلى أن استراتيجيتها ترتكز على مسارين متوازيين هما إنتاج أجهزة QLED، إلى جانب أجهزة MicroLED، التي تتوقع أن يحدث ثورة ليس فقط في جودة الصورة ولكن أيضًا في التصميم والشكل.

ولفتت إلى أنها تستثمر في عمليات البحث والتطوير لتقنية MicroLED بهدف الاستمرار في ريادة السوق بمنتج مبتكر لكل من المستخدمين مع استكمال إمداد بيئات العمل “B2B”، مستهدفة الشركات وتجار التجزئة، وقطاع السياحة وغيرها.

وتوقعت أن تتجاوز شحنات شاشات Micro LED 10 ملايين وحدة بسوق الساعات الذكية بحلول عام 2027.

أما عن الـ Micro LED في سوق صناعة التلفزيون، فمن المتوقع أن أن ينمو إلى أكثر من 3.3 مليون وحدة خلال نفس الفترة.

وتستهدف سامسونج توفير أجهزة تلفزيون MicroLED للمستهلكين في الربع الأول من عام 2021، لتقدم تجربة مشاهدة منزلية لا مثيل لها لم تكن متوفرة سابقًا إلا في بيئات B2B.