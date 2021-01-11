مال وأعمال

تراجع نسبي لسهمي فيسبوك وتويتر في بورصة وول ستريت

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العربية دوت نت – افتتح سهم تويتر تداولات الأسبوع على تراجع حاد بأكثر من 10% في وول ستريت وسط الجدل حول القرار الذي اتخذته الشركة بإغلاق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا، مساء يوم الجمعة الماضي.

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لكن سهم تويتر قلص التراجعات خلال الجلسة.

كما طال التراجع سهم فيسبوك، لكن بدرجة أقل حدة، بعد أن علقت الشركة حساب ترامب حتى العشرين من الجاري.

كانت تويتر قد بررت قرار إغلاق حساب ترمب والذي لديه نحو 88 مليون متابع، بالمخاوف من استخدام الحساب للحض على العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.

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هبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح الاثنين متراجعة عن مستويات قياسية مع إقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح بعد صعود حاد أثاره اللقاح والتحفيز المالي.

وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 82.60 نقطة، أو 0.27% إلى 31015.37 نقطة.

في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 21.50 نقطة، أو 0.56% إلى 3803.14 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 153.20 نقطة، أو 1.16% إلى 13048.78 نقطة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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