مشتريات العرب ترفع البورصة إلى مستوى 11278 نقطة وسط تفاؤل باستمرار الصعود

رنا ممدوح – اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 11278 نقطة، بزيادة بلغت 0.58%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 1.09%، وأغلق عند مستوى 61.93 جنيه.

وارتفع مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.47% و0.43% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.534.458 مليار جنيه، على 190 شركة من خلال 48.329 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 75 شركة مقابل تراجع 68 في حين لم تتغير أسعار 47.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 86.985 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات العربية منها على حصة بنسبة 64.527 مليون جنيه، مقابل 22.458 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 63.514 مليون جنيه.

واستحوذت المؤسسات المحلية منها على 39.299 مليون جنيه، مقابل 24.215 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 23.471 مليون جنيه.

وسجلت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بمبلغ 27.015 مليون جنيه، مقابل 3.544 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 70.16% من إجمالي تعاملات البورصة.

واستحوذ الأجانب على28.57% والعرب على 1.27% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 89.37% من تعاملات اليوم مقابل 10.62% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.96%، تلاه سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 7.96%، ثم سهم أسمنت سيناء بنسبة 6.06%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 7.06%، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 4.74%، ثم سهم العربية للمحابس بنسبة 4.52%.

ويرى أحمد شرقاوي، مدير التطوير بشركة جلوبال انفست، أن القطاع المصرفي بقيادة سهم البنك التجاري الدولي قاد البورصة المصرية لطفرة صعود قوية منذ بداية جلسات الأسبوع.

وأعرب شرقاوي عن تفاؤله بتماسك سهم البنك التجاري الدولي أعلى 61 جنيها في دعم البورصة المصرية لمواصلة أدائها الإيجابي، خاصة مع انخفاض حالة الذعر لدى المستثمرين تجاه تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ورشح كل من قطاع البنوك والصناعات الغذائية والخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق معدلات نمو على المدى القصير.

ومن جانبه، قال عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن تماسك البورصة للجلسة الثانية على التوالي يعطي تفاؤلا بسيناريو السوق المتوقع خلال شهر يناير الجاري.

وأشار عبد الفتاح إلى أن ارتفاع الأسواق العالمية من ضمن المحفزات التي تعزز من الأداء الإيجابي على المدى القصير، بجانب التقارير الدولية الإيجابية تجاه توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.

وتوقع استمرار صعود مؤشرات البورصة المصرية على المدى القصير بدعم من عودة حصة المؤسسات للصعود من جديد منذ بداية يناير الجاري، بجانب الأسهم القيادية.

وحول رهان القطاعات بالمرحلة القادمة، رأي رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن كل من قطاع العقارات والبتروكيماويات كانوا الأكثر إيجابيا من حيث الأداء خلال طفرة الصعود الحالية.