السيسي يوجه بتزويد مدينة الروبيكي بأحدث الآلات وتوفير الموارد المالية لتلبية متطلباتها

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام ارضي، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي الخاص باستكمال عدد من مكونات البنية الأساسية بمدينة الجلود في الروبيكي، خاصةً الهناجر والورش والمحلات التجارية والمعارض.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار، بأن يتم تنفيذ جميع الإنشاءات للمشروعات المكملة لمدينة الروبيكي وفق أرقى المعايير الهندسية، وتزويدها بأحدث الآلات والمعدات لضمان جودة المنتج النهائي، ولتصبح نموذجاً للمناطق الصناعية المتخصصة، ولتساهم بفعالية في جهود الارتقاء بقطاع الصناعة الوطنية وتعميقها محليا.

كما وجه الرئيس، في ذات السياق، بتوفير الموارد المالية اللازمة لتلبية أية متطلبات إنشائية او تجهيزية إضافية قد تحتاجها مدينة الروبيكي، وأيضًا إيلاء أهمية لتعزيز التعاون مع الخبرات الأجنبية العريقة في هذا المجال لرفع القدرات الإنتاجية التنافسية للمدينة وتوطين التكنولوجيا.