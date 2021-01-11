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أرباح البنوك الأمريكية تتجه لتراجع قياسي فصلي تحت ضغط تفشي كورونا

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– عندما تبدأ أكبر البنوك الأمريكية الإعلان عن نتائج الربع الرابع يوم الجمعة، قد تظهر بعض العناوين الرئيسية أن الأرباح تراجعت بنسبة تصل إلى 40% عن العام السابق قبل تفشي الوباء.

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لكن المستثمرين سيركزون على البحث عن أدلة على انتعاش الأرباح المتوقع في عام 2021.

قال جيسون جولدبيرج المحلل في باركليز: “يمكنك أن تنظر إلى الربع الرابع على أنه ربع انتقالي نوعًا ما حيث تضع بعض التحديات من عام 2020 في مرآة الرؤية الخلفية وتتطلع إلى عام 2021 المحسن”.

قال جولدبرج إن الوباء تسبب في انخفاض أسعار الفائدة وأدى إلى انخفاض قياسي في الهامش بين ما يفرضه المقرضون على القروض وما يدفعونه مقابل المال.
كما دفع الوباء البنوك الأمريكية الكبرى إلى تخصيص أكثر من 65 مليار دولار لخسائر القروض المتوقعة.

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من هذه النقاط المنخفضة، يمكن للبنوك أن تشهد أرباحًا أكثر من الضعف في الربعين الأول والثاني من عام 2021 ، وفقًا لتقديرات Refinitiv’s IBES.

وارتفعت أسهم البنوك بنسبة 35% منذ أوائل نوفمبر.

منذ ذلك الحين ، بدأ توزيع لقاحات COVID-19 الفعالة ، وتولى الديمقراطيون السلطة في واشنطن ، ووعدوا بمزيد من الحوافز الاقتصادية.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه سيسمح للبنوك بإعادة شراء الأسهم مرة أخرى ، مما سيزيد من أرباح السهم.

عمل المحللون على تصعيد تقديرات عام 2021 ، لكنهم أظهروا حتى يوم الجمعة أن Citigroup Inc أبلغت عن انخفاض أرباحها بنسبة 42٪ في الربع الأخير من العام ، بينما سجلت Wells Fargo & Co انخفاضًا بنسبة 39٪.

وتشير تقديرات شركة JPMorgan Chase & Co إلى انخفاض أكثر اعتدالًا بنسبة 5٪.

في الأسبوع التالي، من المتوقع أن يسجل Bank of America Corp انخفاضًا في الأرباح بنسبة 33٪ فصليًا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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