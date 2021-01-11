هل تعلمت الشركات من كورونا أهمية الاستماع إلى العلماء؟

– قال مسؤولون تنفيذيون إنه يتعين على الشركات الاستماع إلى العلماء ومواءمة خططها مع تحذيراتهم.

بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، وافقت الدول على اتخاذ خطوات للحد من الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين، ويفضل أن يكون 1.5 درجة مئوية ، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.

لكن الوقت ينفد وقد أطلق العلماء تحذيرات صارخة من أن المجتمع ككل يحتاج إلى تغيير سريع وغير مسبوق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتجنب تغير المناخ الكارثي.

يجب أن تفكر الحكومات والشركات فيما يخبرنا به العلماء. قال شون كيدني ، الرئيس التنفيذي لمبادرة سندات المناخ ، مضيفا إن كورونا كوفيد -19 يعلمنا ذلك.

“انظر إلى الفوضى التي حدثت في بريطانيا والولايات المتحدة بسبب عدم الاستماع إلى العلماء. هذا هو ما يتشكل عليه تغير المناخ وهي كارثة ضخمة “.

حددت بعض الشركات أهدافها الخاصة لصافي انبعاثات الكربون الصفرية، لكنها تختلف من حيث ما تم تضمينه ويمكن أن يكون من الصعب على المستثمرين قياس التقدم.

قال نيك ستانسبيري، رئيس الحلول المناخية بشركة ليجال آند ليجال آند لايونز: “من السهل على الرئيس التنفيذي تحديد هدف الوصول إلى صفر انبعاثات لعام 2050 عندما يعلم أنه سيختفي بحلول الوقت الذي سيتضح فيه ما إذا كانت الشركة قد حققت هذا الهدف أم لا”.

“بالنسبة للمستثمرين، من المهم أن تتوافق العوائد القريبة بشكل واضح وهدف صفرية الانبعاثات مع خطط جيدة التكلفة وإجراءات واضحة حتى نتمكن من تتبع التقدم في المدى القريب”.

التزمت كبرى شركات النفط والغاز في أوروبا، والتي تمثل ما يقرب من 7٪ من استهلاك النفط الخام العالمي، بأهداف تختلف في النطاق والتفاصيل، مما يجعل المقارنة بينها صعبة على المستثمرين.

في العام الماضي، حددت شل هدفا تاليًا للانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 أو قبل ذلك. كان للشركة الأنجلو هولندية في السابق أهدافًا تستند إلى الكثافة على المدى الطويل ، بدلاً من الأهداف القائمة على التخفيضات المطلقة للانبعاثات.

قال ديفيد هون، كبير مستشاري التغير المناخي في شل: “حدث تغيير كبير خلال السنوات القليلة الماضية (أخذ في الاعتبار) مخاطر البصمة الكربونية الأوسع للشركات”.

“عندما تملأ سيارة بالبنزين (من مرآب شل) ، فإن ذلك يمثل انبعاثات شل وهذا مدرج في بصمتنا”

تهدف شل إلى خفض انبعاثات الكربون من منتجات الطاقة التي تبيعها ، وهو مقياس يعتمد على الكثافة ، بحوالي 65٪ بحلول عام 2050 ، وحوالي 30٪ بحلول عام 2035.

وقال كيدني إن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا من رأس المال لتمويل التحول منخفض الكربون، وكانت أقوى أداة لتمكين ذلك هو سعر واضح وقائم على حدود الكربون وجميع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك على المستوى العالمي، إلا أن أسواق الكربون الإقليمية يمكن أن تلعب دورًا في تحفيز الشركات على الاستثمار في تقنيات منخفضة أو معدومة الكربون ، والابتعاد عن الوقود الأحفوري.