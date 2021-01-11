القوات المسلحة تطهر وتعقم عددا من المنشآت والمرافق الحيوية بالقاهرة

دوت الخليج – واصلت الإدارات التخصصية المعنية بالقوات المسلحة تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة بالدولة والأسواق التجارية والمنشآت الخدمية التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى.

ودفعت بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لميدان العتبة والموسكي ومنطقة الأسواق وموقف أتوبيسات وجراج ومحطة مترو العتبة وجراج الأوبرا، والمنشآت الحكومية كهيئة البريد والمسرح القومي، حيث تعد من أهم المناطق بالقاهرة التي تشهد كثافة عددية كبيرة من المترددين عليها بشكل يومي.

كما شكلت أعمال التطهير محيط مسجد الحسين والجامع الأزهر وعددا من المنشآت المحيطة بهما.

وأوضح بيان للمتحدث العسكري أن تلك الأعمال جرت وذلك في توقيتات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر؛ لضمان تنفيذ أعمال التطهير لأكبر مساحة ممكنة بكفاءة عالية وبمعدلات أزمنة قياسية وحرصاً على عدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وأضاف البيان أن جرى تطهيرا وقائيا لمقرات مجلس الوزراء ومجلس النواب الذي يستعد لانعقاد افتتاح جلساته بالدورة الجديدة، كذلك مجلس الشيوخ، وتضمنت أعمال التطهير المنشآت والقاعات بما يحقق الحد من إنتشار الفيروس ويضمن سلامة وحماية الوزراء والنواب والعاملين والمترددين على تلك المنشآت.