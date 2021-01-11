بوريس جونسون: المملكة المتحدة تمر بلحظة محفوفة بالمخاطر وسباق مع الزمن

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– قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن المملكة المتحدة تمر بلحظة خطيرة في ظل انتشار كوفيد -19.
أضاف أن هناك نقصا في الأكسجين في بعض الأماكن.
قال جونسون: “إنه سباق مع الزمن ، لأننا نستطيع جميعًا أن نرى التهديد الذي تواجهه المنظومة الصحية ، والضغط الذي تتعرض له ، والطلب على وحدات العناية المركزة ، والضغط على الأسرة ، وحتى نقص الأكسجين في بعض الأماكن”.
قال جونسون: “هذه لحظة محفوفة بالمخاطر للغاية”.
وأضاف أن ما يقرب من 40٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا في البلاد قد تم تطعيمهم بالفعل بالإضافة إلى 23٪ من المسنين المقيمين في دور الرعاية.
عن هدف اللقاح، قال جونسون “إنه طلب ضخم”. “ليس هناك شك في أنه هدف ممتد بشكل كبير.”
وتابع: “نعتقد أنه يمكن تحقيقه”.
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