أعداد المسافرين عبر مطار هيثرو في بريطانيا تهوي 73% خلال 2020

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العربية دوت نت أعلن مطار هيثرو بلندن، وهو الأكثر ازدحاما في بريطانيا، أن أعداد الركاب هبطت 73% في 2020 مع تدمير قيود كورونا كوفيد-19 السفر بالجو.
وذكر المطار، اليوم الاثنين، إن أحجام الشحن الجوي السنوية تراجعت ِأيضا 28% لأن هبوط عدد طائرات الركاب يعني انخفاض المساحة المتاحة للبضائع.
وقال هيثرو إن أعداد الركاب في ديسمبر هوت 83% مع قيام دول بفرض قيود على المسافرين من بريطانيا عقب ظهور السلالة الجديدة من كوفيد-19 واضطرار ملايين الركاب لإلغاء خططهم للسفر.
وتوجت أعداد المسافرين عاما قاتما لهيثرو الذي خسر في أكتوبر تشرين الأول لقب المطار الأكثر ازدحاما في أوروبا أمام مطار شارل ديجول في باريس.
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