مؤشرات أسواق الخليج الرئيسية تكتسي باللون الأخضر

فهد حسين – أنهت مؤشرات أسواق المال الخليجية تعاملات اليوم الاثنين، على ارتفاع جماعي باستثناء سوقي البحرين ومسقط الماليتين.

وتصدر المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي ارتفاعات مؤشرات الأسهم الخليجية بعدما صعد بنسبة 1.19%، تلاه مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.09%، ثم سوق دبي المالي 0.91% وبورصة الكويت بنسبة 0.83% ثم المؤشر العام للسوق السعودية تداول بنسبة 0.59%.

واكتسى سوق مسقط المالي وبورصة البحرين بالأحمر ليغلق الأول على تراجع بنسبة 0.15% والثاني بنسبة 0.03%.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق مرتفعا بنسبة 0.59% ويستقر عند مستوى 8869.47 نقطة.

وتداول المتعاملون في السوق 301.601 مليون سهم، كما ارتفعت السيولة بنحو 9.537 مليار ريال.

وشهدت التعاملات ارتفاع أداء 16 قطاعا تصدرها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.27%، كما صعد قطاع الإتصالات 1.03%.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.77%، وحقق قطاع المواد الأساسية مكاسب بنسبة 0.53%.

كما صعد قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، فيما تراجع أداء 5 قطاعات على رأسها تجزئة السلع الكمالية الذي هوى بنسبة 0.97%.

وعلى نفس المنوال أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي ليصعد مؤشرها العام بنسبة 0.83%.

كما ارتفع السوق الأول 1.07%، وسجل المؤشران “رئيسي 50” والرئيسي نمواً بنسبة 0.18% و0.19% على الترتيب.

وتداول المستثمرون 261.51 مليون سهم بسيولة وصلت إلى 48.3 مليون دينار، كما ارتفعت مؤشرات 10 قطاعات جاء على رأسها التكنولوجيا الذي ارتفع 3.55%.

وفي الإمارات، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالية 0.91%، مستقرا عند مستوى 2698.68 نقطة.

كما صعدت سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.19%، مستقرا عند 5237.48 نقطة.

وتعامل المستثمرون على 321.96 مليون سهما في سوق دبي المالي بإجمالي 425.04 مليون درهم، لترتفع محصلة المكاسب السوقية بقيمة 3.1 مليار درهم.

فيما تداول مستثمرو سوق أبوظبي على 134.05 مليون سهما، بقيمة 575.09 مليون درهم، مع ختام التعاملات، ليربح رأس المال السوقي 5.11 مليار درهم.

بورصة قطر عند أعلى مستوى في 4 سنوات

وفي قطر سجل المؤشر العام للبورصة أعلى مستوى له في 4 سنوات، بعدما صعد بنسبة 1.09% ليستقر عند 10842.99 نقطة بنهاية جلسة اليوم الاثنين.

ورغم تراجع حجم التداول إلى 18.98 مليون سهم، ارتفعت السيولة إلى 90.78 مليون ريال.

وفي البحرين تراجع المؤشر العام للبورصة 0.03% إلى مستوى 1453.09 نقطة، كما جرى التداول على 3.39 مليون سهم، بقيمة 418.28 ألف دينار.

وبوتيرة أعلى تراجع المؤشر العام لسوق مسقط المالي 0.15% ليستقر عند مستوى 3725.35 نقطة، خاسراً 5.51 نقطة، بضغط من هبوط أسهم القطاع المالي.

وارتفع حجم التداولات في سوق مسقط إلى 4.55 مليون سهم، فيما تراجعت قيمة التداولات إلى 817.43 ألف ريال.