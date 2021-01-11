اعتبارا من الأحد المقبل.. الكويت تسمح باستقدام العمالة المنزلية بشروط

دوت الخليج – أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم، السماح باستقدام العمالة المنزلیة الجدیدة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة، اعتبارا من یوم الأحد المقبل.

وألزمت الحكومة الكويتية القادمین من جميع دول العالم إحضار شھادة (بي سي آر) تثبت سلبیة النتیجة لمرض (كوفید 19) قبل الوصول إلى الكویت بمدة لا تزید عن 72 ساعة (من تاریخ الفحص ولیس من تاریخ صدور النتیجة).

وبحسب قرار الحكومة الكويتية تتحمل شركات الطیران كلفة إجراء فحص (بي.سي.آر) عند الوصول وخلال فترة الحجر لجميع القادمین.