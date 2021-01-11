جو بايدن: ليس من المفترض أن يظل ترامب في منصبه

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العربية دوت نت – قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، إنه ليس من المفترض أن يظل دونالد ترامب في منصبه.
وبخصوص الوباء قال بايدن لدى تلقيه ثاني جرعة من لقاح فايزر إن كورونا سيتدهور كثيرا قبل أن يبدأ بالتراجع.
وطرح الديموقراطيون، الاثنين، في مجلس النواب نص اتهام بحق ترامب، في مرحلة أولى تمهد لإطلاق آلية عزل الرئيس المنتهية ولايته للمرة الثانية، بتهمة أنه “حض على العنف” على خلفية أحداث مبنى الكابيتول (الكونغرس).
وفي موازاة ذلك، قدم الديموقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، مشروع قرار آخر يطلب من نائب الرئيس بنس إقالة ترامب، بالاستناد إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي. ويتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة اعتبارا من الثلاثاء، بحسب فرانس برس.
وقبل أيام من انتهاء ولايته، يواجه ترامب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة.
وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الأحد، أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول.
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