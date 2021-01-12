الأردن يتسلم أول شحنة من لقاح فايزر ويطلق حملة تطعيم ضد كورونا الأربعاء

سكاي نيوز عربية – وصلت، اليوم الاثنين، أول دفعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى الأردن، على أن تصل كميات أخرى أسبوعيا، وفقا للمعنيين.

ومن المقرر أن تنطلق يوم الأربعاء الحملة الوطنية الأردنية للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وكشف وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، الاثنين، أنه سيتم توزيع لقاح “فايزر” المضاد لفايروس كورونا بشكل مباشر إلى مراكز التطعيم المعتمدة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الاثنين، شملت قسم الأمصال والمطاعيم بوزارة الصحة و مركز صحي الجبيهة الشامل.

وأوضح عبيدات أنه جرى تزويد مراكز التطعيم بثلاجات خاصة لحفظ المطعوم بدرجة حرارة (ناقص 70 إلى ناقص 80)، ولذلك سيتم توزيعه مباشرة من المطار إلى مراكز التطعيم في مختلف مناطق المملكة.

وبين وزير الصحة أن قسم الأمصال واللقاحات يحتوي على كافة المطاعيم التي تحتاجها المملكة ضمن برنامج التطعيم الوطني للفترة القادمة، حيث سيتم تخزين مقدار مطاعيم تكفي لمدة من 6 أشهر إلى سنة.

وأشار عبيدات إلى أن قسم الأمصال والمطاعيم استقبل مساء السبت الماضي أول دفعة من مطعوم “سينوفارم” الصيني المضاد لفيروس كورونا.

بدوره، قال مسؤول ملف كورونا وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور وائل هياجنة إن الوزارة تعاقدت على شراء دفعات معينة من مطعوم فايزر المضاد لفيروس كورونا، وسيتم اليوم نقله إلى المراكز الصحية الرئيسية وعددها 29 مركزا، لتبدأ يوم الأربعاء المقبل عملية التطعيم بمطعومي فايزر وسينوفارم حسب الخطة المعدة لهذه الغاية.

ولفت إلى أن آلية نقل وحفظ مطعوم فايزر ستتم حسب الدليل الوطني والإرشادات المعروفة.

من جانبه، قال رئيس مركز صحي الجبيهة الشامل الدكتور أحمد غريز، إن عملية التطعيم في المركز ستبدأ الأربعاء المقبل حسب البرتوكول المعتمد والذي يتضمن التأكد من بيانات متلقي التطعيم والسيرة المرضية له في المرحلة الأولى، ثم يتم أخذ المطعوم مع بقاء الشخص تحت المراقبة لمدة نصف ساعة للتأكد من عدم وجود أي أعراض جانبية.

وبين الدكتور غريز أن المركز جرى تجهيزه وتزويده بالأدوية والأجهزة اللازمة للتعامل مع أي أعراض جانبية قد تحدث.