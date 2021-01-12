بريطانيا تفرض عزلا ذاتيا على الركاب القادمين من الإمارات اعتبارا من الثلاثاء

سي إن بي سي- قالت وزارة النقل في بريطانيا ، اليوم الإثنين، إن إنجلترا رفعت اسم دولة الإمارات من قائمة ممرات السفر بعد الزيادة المقلقة في حالات كوفيد-19 بها.

وأضافت الوزارة أنه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء سيكون على المسافرين الذين يدخلون إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية من دولة الإمارات البقاء في العزل الذاتي.

وكانرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح اليوم الاثنين بإن المملكة المتحدة تمر بلحظة خطيرة في ظل انتشار كوفيد -19.

أضاف أن هناك نقصا في الأكسجين في بعض الأماكن.