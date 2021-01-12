سعر الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 6 أسابيع

سي إن بي سي – تعافى الذهب، اليوم الاثنين، من خسائره التي مني بها في وقت سابق، عندما سجل أدنى مستوى في ستة أسابيع بعد أن توقفت موجة صعود للأسهم، لكن المكاسب كبحها ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.03% إلى 1848.90 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر عند 1816.53 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% ليسجل عند التسوية 1850.80 دولار للأونصة.

ونزلت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في أكثر من عشرة أشهر بعد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أسابيع بدعم من زيادات في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل توقعات بمزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.26% إلى 25.05 دولار للأونصة، بعد أن سجلت في وقت سابق أقل مستوى لها في حوالي شهر عند 24.30 دولار.

وهبط البلاتين 2.8% إلى 1035.10 دولار للأونصة بينما ارتفع البلاديوم 0.17% إلى 2374.10 دولار للأونصة.