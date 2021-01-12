وول ستريت تغلق منخفضة مع تركيز السوق على الاضطراب السياسي في واشنطن

سي إن بي سي – أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت منخفضة يوم الإثنين مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي بينما ينتظرون انطلاق موسم أرباح الشركات ويراقبون في وجل الأحداث السياسية في واشنطن.

وكانت الأسهم الأمريكية صعدت الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أن فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا والذي ضمن لهم السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي سيزيد من احتمالات حزمة تحفيزية لإنفاق عام لدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كوفيد-19 .

لكن بعض المستثمرين قلقون من أن التحفيز قد يتأجل مع تقديم الديمقراطيين في مجلس النواب قرار لمحاكمة برلمانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب متهمين إياه بالتحريض على التمرد عقب هجوم عنيف شنه مؤيدوه على مبنى الكونغرس.

وأنهى المؤشر Dow Jones الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.29% إلى 31008.69 نقطة في حين تراجع المؤشر ٍ&؛500 القياسي 0.66% ليغلق عند 3799.61 نقطة.

وهبط المؤشر Nasdaq المجمع 1.25% ليسجل عند الإغلاق 13036.43 نقطة.

وهوت أسهم Twitter أكثر من 6% بعد أن أوقفت بشكل دائم حساب ترامب، لكنها ما زالت أعلى بحوالي 160% عن مستويات تداولها قبيل فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016 .

وتراجعت أسهم شركات كبرى أخرى للتكنولوجيا مثل Facebook وGoogle وأApple مع اتخاذها أقوى إجراءات حتى الآن ضد ترامب لتقييد وصوله إلى وسائل التواصل الاجتماعي.