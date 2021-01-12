مال وأعمال

الصين تعلن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، انخفاضا من 103 حالات في اليوم السابق.

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وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.

وقالت اللجنة إنها سجلت 81 إصابة جديدة بدون أعراض ارتفاعا من 76 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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