الصين تعلن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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– قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، انخفاضا من 103 حالات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن 40 من بين 42 إصابة محلية كانت في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين ويواجه تفشيا للإصابات.
وقالت اللجنة إنها سجلت 81 إصابة جديدة بدون أعراض ارتفاعا من 76 في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.
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