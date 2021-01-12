ألمانيا تسجل 891 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وكالات _ سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية قفزة كبيرة في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن الوفيات ارتفعت بواقع 891 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 41577 وفاة.

وتم تسجيل 12802 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.933.826 إصابة.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور الوباء في ألمانيا.

ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى تشديد الإجراءات في البلاد، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد ومتاجر الحيوانات الأليفة والمؤسسات الطبية.

كما طُلب من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.