مال وأعمال

الاتصالات السعودية تعين عليان الوتيد رئيسا تنفيذيا للمجموعة

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العربية نت _ أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، اليوم الثلاثاء، عن تعيين عليان محمد الوتيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

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وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، أن عليان الوتيد سيباشر عمله ابتداءً من 28 مارس / آذار 2021.

وأشارت إلى أن الوتيد حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وحاصل على العديد من الشهادات المهنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.

وتابعت: “لدى عليان الوتيد خبرة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتجاوز 20 عاماً، حيث عمل في شركة أرامكو في بداية حياته العملية، ومن ثم تدرج في شركة الاتصالات السعودية في عدة مناصب، حيث شغل مؤخراً النائب الأعلى لوحدة المستهلك”.

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وقبل ذلك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين، ويرأس العديد من مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة الاتصالات السعودية مثل شركة قنوات وشركة إنتجرال وشركة مراكز الاتصال.

ويشارك كعضو ونائب رئيس مجلس المديرين في شركة stcPay ويترأس العديد من اللجان التابعة لمجالس الإدارات للشركات التابعة للمجموعة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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