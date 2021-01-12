وزير التموين: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

اجتمع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء شركات إنتاج السكر، حيث تم استعراض المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية ونتائج الإنتاج المتوقعة للموسم 2021.

وأشار الحضور أنه طبقاً لبيانات مجلس المحاصيل السكرية ان المساحات المنزرعة للموسم الحالي من القصب هي 332 ألف فدان قصب ومتوقع أن تقوم شركة السكر والصناعات التكاملية بإنتاج حوالي مليون طن سكر ابيض.

ووصلت المساحات المنزرعة هذا العام من محصول البنجر 640 ألف فدان بزيادة 119 ألف فدان عن العام الماضي ومتوقع إنتاج حوالي 1 مليون و700 ألف طن سكر من البنجر الموسم الحالي.

واشار وزير التموين، إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع السكر مؤخراً تدل على أهمية وجاذبية هذا القطاع الحيوي وتشجيع الدولة لتوطين استثمارات حقيقية قائمة على عملية إنتاجية متكاملة تبدأ من استصلاح الأراضي والزراعة والإنتاج والتوزيع فضلاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي وكذا الفرص التصديرية الواعدة للسكر المصري.

ولفت أن تسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على مقدرات هذه الصناعة الوطنية واتخاذ كافة السبل لتذليل كافة التحديات التي تقابل هذه الصناعة.