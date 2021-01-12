بنك يو بي إس يتوقع عجزا في إمدادات سوق النفط خلال 2021

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_ توقع بنك يو بي إس السويسري، أن تشهد سوق النفط عجزا في الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال 2021.
أضاف البنك أنه يستهدف سعرا لخام برنت عند 63 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.
وأشار بنك يو بي إس إنه بالنظر إلى طلب أقوى على النفط ويقظة أوبك+ بشأن زيادة الإمدادات، فإن سوق النفط بصدد أن تسجل عجزا في الإمدادات في 2021.
ويتوقع البنك ارتفاع الطلب على البنزين بأكثر من مليوني برميل يوميا على أساس سنوي، وعلى الديزل بنحو 1.5 مليون برميل يوميا على أساس سنوي وعلى وقود الطائرات بنحو مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2021.
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