أسعار الذهب ترتفع مع زيادة إصابات كورونا وتباطؤ في توزيع اللقاح

– ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، ليتعافى من أدنى مستوى في ستة أسابيع والذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ نزلت الأسهم بفعل اضطراب سياسي في واشنطن وبطء وتيرة التطعيم بلقاحات مضادة لكوفيد-19 في أنحاء العالم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1860.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش.

ولامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها منذ الثاني من ديسمبر يوم الاثنين. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1860 دولارا.

وقال كونال شاه رئيس الأبحاث لدى نيرمال بانج للسلع الأولية في مومباي إننا نشهد انتعاشا فنيا في الذهب بعد أن باعه المستثمرون لجني بعض الأرباح في الجلستين السابقتين.

وتراجعت الأسهم الآسيوية من مستويات قياسية مرتفعة مع اتجاه الديمقراطيين في مجلس النواب صوب طلب عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب حصار مبنى الكونجرس الأسبوع الماضي وارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون “الصورة الكلية ما زالت إيجابية للذهب” مضيفا أنه في الأمد القصير فإن الذهب ما زال عرضة لخطر التأثير بالمعنويات تجاه الدولار والعوائد.

وتماسكت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في عشرة أشهر، مما يساعد الدولار ويزيد تكلفة الذهب.

ويزيد ارتفاع عائدات السندات تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبلغت الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم ما يزيد عن 90 مليونا في الوقت الذي تواجه فيه الدول صعوبات بشأن وتيرة عمليات التطعيم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت أسعار الفضة 2.2 بالمئة إلى 25.47 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1062.83 دولار بينما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2376.57 دولار.