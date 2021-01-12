مؤشر البورصة الرئيسي يصعد 0.58% في مستهل التعاملات بدعم التجاري الدولي

رنا ممدوح _ صعد مؤشر البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.58%، ليتداول عند مستوى 11344 نقطة، بدعم من مشتريات الأجانب.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر ارتفاعا بنسبة 1.65%، ليتداول عند مستوى 62.95 جنيه.

في حين تراجع كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.07%، و 0.1% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 71.930 مليون جنيه على 107 شركة من خلال 2.370 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 33 شركة مقابل ارتفاع17 في حين لم تتغير أسعار 58.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 16.237 مليون جنيه، منها 16.178 مليون جنيه للمؤسسات، و58.497 ألف جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 16.097 مليون جنيه، منها 10.050 مليون جنيه للأفراد، و6.046 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية صافي بيع بمبلغ 139.408 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 403.250 ألف جنيه، مقابل 263.842 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

وتصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.05%، تلاه سهم رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 4.33%، ثم سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 4.05%.

في حينتصدر سهم الإسماعيلية مصر للدواجن قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.87%، تلاه سهم المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر – بنسبة 2.56%، ثم سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 2.08%.