بريميوم كارد وثروة كابيتال تطلقان بطاقة 20 -30 لتقديم برامج تقسيط للمستهلكين

أطلقت شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل «بريميوم كارد» العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي «بطاقة 20 – 30» بالشراكة مع شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات الماليةالمتخصصة في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي والتمويل المنظم.

وقال بيان لشركة بريميوم إنترناشيونال، إن هذا المشروع الجديد يستهدف تقديم برامج تقسيط مبتكرة وحقيقية، للمستهلكين المصريين.

وأضافت الشركة أن «بطاقة 20-30» والتطبيق الخاص بها هي بمثابة بطاقة ائتمانية تتيح لحاملها الشراء من شبكة كبيرة من التجار وتقدم لهم جميع أنواع المنتجات والخدمات أونلاين أو عبر الشراء مباشرة من المتاجر، علي أن يقوم حامل البطاقة باختيار فترة السداد عند الشراء إما على 20 أو 30 شهرا.

وستقوم الشركة بتطبيق حل يتيح للعملاء الاستفادة من هذه البرامج عبر عملية استعلام عن القدرة الائتمانية للعملاء بصورة فورية، مع القدرة على الصرف بشكل لحظي بأقل سعر فائدة في السوق مع ضمان الجودة وسرية البيانات.

وقالت الشركة إنه من المخطط أن تطلق «بطاقة 20 -30» بشكل أولي في القاهرة الكبرى والإسكندرية، إلى أن يتم التوسع في دائرة الشركاء التجار والتوسع في عدد حاملي البطاقات في نطاق المحافظات الأخرى، كما سيصبح في إمكان المستهلكين قريبا جدا تنزيل التطبيق عبر Google Play وApp Store.

وقال بول أنطاكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بريميوم كارد، إن المشروع يمثل حجر الزاوية في استراتيجيتها الخاصة بدخول أسواق جديدة، كما يأتي ضمن الجهود التي يتم بذلها لتنويع مصادر إيرادات الشركة عبر طرح منتجات مالية مبتكرة.

وأضاف أنطاكي أن الاستثمار مع ثروة كابيتال سيضمن للشركة الوليدة قوة كبيرة لدخول سوق التمويل الاستهلاكي، والاستحواذ على حصة سوقية حقيقية للمنتج الجديد في مدة زمنية قصيرة للغاية، هذا بجانب أنه سيخلق زخما يسهم في وضع المشروع الجديد في المقدمة.

وسيحظى العملاء من خلال “بطاقة 20-30 ” الجديدة بجانب بطاقة بريميوم كارد المتعارف عليها بإمكانية الاستفادة من برامج التقسيط المتخصصة والتسوق عبر شبكة تجارية واسعة تضم 6000 متجر.

ومن جانبه قال رامي أنطاكي، المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة بريميوم كارد، إنه تماشيًا مع اتجاهات قطاع الخدمات المالية العالمية، فإن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة ضمن استراتيجية تهدف إلى تحويل بريميوم كارد إلى لاعب عالمي يوفر مرجع للخدمات المالية غير المصرفية في السوق المحلية استنادًا على أرضية صلبة لتحقق الانتشار محليا وإقليمياً.

وأضاف أنطاكي: “إن الظروف الاقتصادية الحالية دفعت الأسواق إلى حالة من عدم القدرة على الوفاء بين العرض والطلب وهدفنا هو الاستمرار في تقديم الحلول المبتكرة التي تستهدف الفجوة التمويلية بين تطلعات المستهلك وقوته الشرائية “.

وفي هذا الصدد، تطلق الشركة العديد من المنتجات والخدمات الجديدة لدعم خطة الدولة في تعزيز القوة الشرائية والاستهلاكية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وفي السياق ذاته، أكد حازم موسى، رئيس مجلس الإدارة لشركة ثروة كابيتال، أن الشراكة مع بريميوم كارد في هذا المشروع الجديد تأتي كجزء من استراتيجيتة ثروة كابيتال لتوسيع قاعدة منتجات التمويل الاستهلاكي التي تقدمها، مشيرا إلى أن تلك الشراكة ستساهم في جلب وتقديم منتج مبتكر يتناسب مع اختيارات العملاء.

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة ثروة كابيتال: “نحن في ثروة كابيتال نهدف إلى العمل جنبا إلى جنب مع بريميوم كارد للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتسريع فرص النمو من خلال خبراتنا في هيكلة وتمويل ائتمان التجزئة وإدارة المخاطر.

وأضاف أن الشركة في هذا المشروع تقوم بتطبيق استراتيجياتها المتطورة في مجال الائتمان وتحصيل الديون وهو ما يضمن أعلى مستوى جودة لمحفظة القروض بالإضافة إلى أفضل معايير الخدمة فنحن نؤمن بالإمكانات الكبيرة التي ستتمتع بها “بطاقة 20-30” المصممة لتكون أكثر مرونة وفاعلية للتكيف والتطور بأسرع ما يمكن.