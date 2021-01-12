عاجل.. البنك المركزي المصري يحظر على البنوك توزيع أرباح نقدية على المساهمين

أمنية إبراهيم – قرر البنك المركزي المصري المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة كورونا.

بينما سمح البنك المركزي المصري، للبنوك بإجراء التوزيعات للعاملين و كذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام 2020.

وقال المركزي في خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وتابع: نظرا للدور المنوط به البنك المركزي المصري من الحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي وبهدف التحوط لأيه أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2020 ما يلي:

-عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، و ذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة إستمرار أزمة كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين و كذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

نص خطاب البنك المركزي المصري المصري