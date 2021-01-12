مباشر المالية تطلق منصات Du لتلبية احتياجات المستثمرين في البورصة باستثمارات 360 مليون جنيه

فاروق يوسف _ أطلقت مجموعة مباشر المالية منصات “Du”، لتلبية احتياجات المستثمرين، وذلك باستثمارات تبلغ نحو 360 مليون جنيه.

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن “Du” ستسهم في تحفيز دخول مستثمرين جدد، وتعزز من نشر ثقافة الاستثمار والادخار، وذلك من خلال توفير العديد من الحلول الاستثمارية المزودة بتكنولوجيا مبتكرة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أن هذه المنصات تساعد المستثمر في إتخاذ القرار عن طريق أدوات تدريبية ومنصة تداول افتراضية تحاكي الواقع وأخبار عن سوق المال والاستثمار ، مما يجعل الاستثمار سهلاً ومتاحا للجميع.

وأوضح، أن أول منتج لهذه المنصة هو “Du Invest” وتتيح للمستثمرين الأفراد ، من جميع فئات الدخل ، استثمار مدخراتهم بكفاءة ؛ مع تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال حلول استثمارية مرنة مثل: خطط التوفير الاستثمارية، حيث يمكن أن يبدأ الاستثمار من 500 جنيه مصري في الدخل الثابت وصناديق الاستثمار المشتركة.

وينطلق من منصات “Du”، عدة منصات منهاDu Trade، وهي عبارة عن منصة تداول حديثة، بدون عمولة تداول وبدون حد أدنى لفتح الحساب تحفز المستثمرين الجدد على تداول الاوراق المالية بحلول تعتمد على التكنولوجيا وبأقل تكلفة.

وينشئ المستثمرون حساباتهم مع ”Du Trade“، ويختارون خطة الاشتراك الشهرية الخاصة بهم من بين 3 خيارات مختلفة ويبدأون التداول إليكترونياً “بدون عمولة” بحد أقصى للاشتراك الشهري 49.99 جنيهًا، مع توفير كافة التقارير المالية والفنية والأخبار التي تساعد علي اتخاذ القرار الاستثماري السليم.

أيضًا منصة Du Learn، توفر عدد من الدورات التعليمية لتعد المستثمر خاصة المبتدى لأول الطريق ولنشر الوعي عن سوق المال وكيفية الاستثمار ونشر الثقافة المالية.

وتأتي خدمة ”Du Play“ لتكون أول منصة تداول للبورصة المصرية إفتراضية ،مدعومة من مجموعة مباشر المالية، توفر للمستثمر فرصة التداول بدون إيداع أي مبالغ.