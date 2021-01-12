سعر صرف الدولار يرتفع حتى 3 قروش بمنتصف تعاملات الثلاثاء

فهد حسين – ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بين قرش وثلاثة قروش لدى غالبية البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

وزاد سعر صرف العملة الأمريكية ثلاثة قروش لدى بنك قناة السويس، وقرشان لدى بنوك الإمارات دبي الوطني والمصرف العربي الدولي والبنك المصري الخليجي والأهلي المتحد والأهلي الكويتي.

كما ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا لدى كل من البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي الأول وقطر الوطني الأهلي والمشرق وHSBC والاستثمار العربي وعوده والبركة والإسكندرية والمصرف المتحد.

واستقر سعر الدولار لدى بنكي مصر والأهلي وكريدي أجريكول مصر عند 15.61 جنيها للشراء و15.71 جنيها للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله لدى البنك التجاري الدولي حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.

وعرض البنك العربي الأفريقي الدولار بقيمة 15.6 جنيها للشراء و15.7 جنيها للبيع

وفقد متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه نحو 1.8 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وسجل متوسط سعر الصرف 15.599 جنيها للشراء و15.699 جنيها للبيع بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مقابل 15.618 جنيه للشراء و15.718 جنيه اليوم السابق.