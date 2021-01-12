توصية من إدارة ولاء للتأمين بزيادة رأس المال 775 مليون ريال

دوت الخليج – أوصى مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني المدرجة في السوق المالية السعودية “تداول”، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 775 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ”تداول”، اليوم الثلاثاء، أن أحقية أسهم حقوق الأولوية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وقالت ولاء للتأمين التعاوني، إن الهدف من زيادة رأس المال يتمثل في دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

وتخضع الزيادة الموصة بها في رأسمال الشركة إلى موافقة البنك المركزي المصري السعودي “ساما” وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية، بحسب بيان الشركة.

ونوهت الشركة بالإعلان في وقت لاحق عن تعيين مستشار مالي للطرح، وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

ويبلغ رأسمال شركة ولاء للتأمين التعاوني حاليا 646.4 مليون ريال موزعة على 64.64 مليون سهم مصدر بقيمة اسمية 10 ريالات، وبعد الزيادة الموصى بها سيصل رأس المال 1.42 مليار ريال.

كانت الشركة قد أعلنت الاندماج مطلع العام الماضي مع شركة متلايف إيه آي جي العربي من خلال إصدار 11.84 مليون سهم 0.657 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة متلايف إيه آي جي العربي، لتمثل الزيادة نحو 22.42% من رأسمال شركة ولاء للتأمين ما قبل الاندماج.