مركز دبي المالي يطلق أول منصة مجانية ومعتمدة للتدريب على مبادئ الاستثمار المستدام

دوت الخليج – أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عن تعاونها مع أكاديمية كاندريام المعنية بالتوعية حول الاستثمار المستدام والمسؤول.

وأفادت الأكاديمية في بيان، بأن هذه الشراكة تأتي تعزيزاً لجهود دبي في تعزيز مكانتها بصفتها المدينة المالية الأكثر استدامة في المنطقة، ومواصلة تطوير مهارات رأس المال البشري اللازمة من أجل المستقبل.

وأضافت أن هذه الشراكة تمهّد لإطلاق أول منصة مجانية ومعتمدة في العالم للتدريب على مبادئ الاستثمار المستدام والمسؤول. وتواكب الشراكة بين الجانبين رؤية الإمارات 2021 الرامية لبناء إقتصاد المعرفة التنافسي عبر تطوير القدرات المحلية والاستثمار في التعليم.

وتأسست أكاديمية كاندريام عام 2017 بهدف زيادة الوعي والتثقيف بأصول ومبادئ الاستثمار المسؤول من خلال منصة رقمية مبتكرة تقدم محتوى قابل للتنفيذ، وتضم 5,550 عضواً من 30 دولة حول العالم وهي مفتوحة ومجانية للجميع.

وتنفرد الأكاديمية بمكانة رائدة عالمياً في مجال الإستثمار المستدام مع دمج عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في جميع عمليات الاستثمار وإدارة أكثر من 50 مليار دولار في صناديق البيئة والمجتمع والحوكمة الخالصة وإدارة التفويض، بحسب البيان.

كما تعتبر أكاديمية كاندريام التابعة لـ”نيويورك لايف إنفستمنت”، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول في العالم.

وأوضحت الأكاديمية أن البرنامج يتألف من ثمانية مساقات دراسية معتمدة من دائرة الشؤون القانونية بدبي.

وأشارت إلى مساهمة التعاون بين الجانبين في تعزيز وصول الأكاديمية إلى مجتمع مركز دبي المالي العالمي، بما يضمن لإدارتها إكتساب فهم أعمق حول طرق التمويل وسط عالم أكثر إستدامة.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، إن المركز يلعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المدينة المالية الأكثر إستدامة في المنطقة، وتطبيق رؤيتها في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع المالي.

وأضافت الزرعوني: يساعد تعاوننا مع أكاديمية كاندريام في تحقيق هذه الأهداف الطموحة، وتزويد الجيل الجديد من المواهب بالمهارات اللازمة لقيادة التحول في القطاع المالي.”

وتابعت: “نتطلع إلى التعاون مع أكاديمية كاندريام ودعم المواهب المحلية ودفع عجلة الإقتصاد المعرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه قال دايفيد سيزوبرينا، رئيس تطوير عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في أكاديمية كاندريام، إن العالم يشهد تحولات متسارعة على صعيد البيئة والمجتمع والإقتصاد، الأمر الذي يظهر الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حلول تساهم في تسريع التغيير المستدام.

ويلعب المستثمرون والقطاع المالي بشكل أوسع دوراً محورياً في توفير رأس المال بشكل مختلف لتطوير الاقتصاد المستدام والمسؤول، لذا يسعدنا التعاون مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، بحسب رئيس تطوير عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة في أكاديمية كاندريام.

وتتطلع أكاديمية كاندريام إلى خبرتها في مجال الإستثمار المسؤول مع كافة الشركات في مجتمع المركز المالي.