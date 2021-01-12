موديز تبقي على تصنيف ملاذ للتأمين عند Baa2 مع نظرة مستقرة

دوت الخليج – أفصحت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن احتفاظها بتصنيف قوة التأمين المالية في الفئة (Baa2 ) من قبل وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت ملاذ للتأمين، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، أن التصنيف يعكس عدة عوامل أبرزها مكانة الشركة السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية، فضلا عن جودة الأصول المدفوعة بالاستراتيجية الاستثمارية للشركة، ومستوى كفاية رأس المال.