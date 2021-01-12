- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – أفصحت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن احتفاظها بتصنيف قوة التأمين المالية في الفئة (Baa2 ) من قبل وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت ملاذ للتأمين، في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، أن التصنيف يعكس عدة عوامل أبرزها مكانة الشركة السوقية وعلامتها التجارية في المملكة العربية السعودية، فضلا عن جودة الأصول المدفوعة بالاستراتيجية الاستثمارية للشركة، ومستوى كفاية رأس المال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موديز تبقي على تصنيف ملاذ للتأمين عند Baa2 مع نظرة مستقرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.