الكويتية السورية القابضة تصف عرض استحواذ الحوسني بغير المناسب

دوت الخليج – وصفت إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة، والمدرجة في البورصة الكويتية، العرض المُقدم من سالم عبدالله الحوسني للاستحواذ على جميع الأسهم المتبقية من أسهم الشركة بأنه “عرضاً غير مناسب”.

وذكرت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، أنها عينت مكتب كويت بيلارز للاستثمار المالي كمستشار للاستثمار المُرخص له من قبل هيئة أسواق المال، وقد تم تقييم سعر السهم بقيمة 33.6 فلس.

وأفادت بأن عرض الاستحواذ الإلزامي المُقدم من سالم الحوسني لشراء الأسهم المتبقية بسعر 30 فلساً للسهم الواحد، وهو عرض “غير مناسب”، لاسيما وأنه يقل عن السعر المُحدد في التقييم المُشار إليه.

ونوهت الشركة الكويتية السورية القابضة بأن توصية مجلس الإدارة “غير مُلزمة” للمساهمين وأن قرار البيع من عدمه عائد لهم وحدهم.

كان المستثمر سالم عبدالله الحوسني ومجموعته المرتبطة يمتلكون الحصة الأكبر في رأسمال “الكويتية السورية” بنسبة تقترب من 52%، تليها حصة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنحو 7.4%.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا نحو 17.63 مليون دينار موزعاً بواقع 176.3 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.