مال وأعمال

بورصة الكويت تواصل سلسة المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي

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دوت الخليج – ارتفع المؤشر بورصة الكويت العام 0.46%، مواصلا موجة الارتفاعات التي أعقبت توقيع اتفاق المصالحة العربية مع قطر، الثلاثاء الماضي للجلسة الرابعة على التوالي.

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وبحسب بيانات البورصة الكويتية، أغلقت التداولات اليوم، على ارتفاع السوق الأول بنسبة 0.59%، أما المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ فارتفعا بنسبة 0.08% و0.13% على الترتيب.

وتداول المستثمرون في بورصة الكويت على 309.51 مليون سهما، بقيمة تداولات بلغت 45.04 مليون دينار، وسط ارتفاع مؤشرات 9 قطاعات جاء على رأسهم السلع الاستهلاكية الذي سجل نموا بنسبة 0.94%، فيما هوى قطاعي النفط والغاز والتكنولوجيا بنسبة 2.07% و 1.43% على الترتيب.

وسجل سهم “أركان” ارتفاعا بنسبة 18.28%، فيما تراجع سهم “تجارة” بنسبة 19.31%.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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