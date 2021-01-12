ألافكو تحصل على تمويل بقيمة 78.9 مليون دولار لتغطية نفقات التشغيل

دوت الخليج – أفصحت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، والمدرجة في بورصة الكويت، عن حصولها على تمويل قصير الأجل بقيمة 78.9 مليون دولار من أحد البنوك المحلية.

وأفادت الشركة في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء، بأن التمويل سيستخدم للوفاء بالمتطلبات التشغيلية قصيرة الأجل للشركة.

وأضافت ألافكو، أن الأصول ستسجل زيادة بقيمة مبلغ التمويل الذي يعادل 24.2 مليون دينار، مقابل زيادة الإلتزامات بنفس القيمة عن طريق زيادة بند مستحق لمؤسسات مالية.