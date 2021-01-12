طلعت مصطفى تساهم بتطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح كورونا

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بكر بهجت _ وقعت وزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر ومجموعة طلعت مصطفى بروتوكولا ثلاثيا، ضمن خطة الوزارة للبدء في التطعيم بلقاح فيروس كورونا.
ووفق البروتوكول الذي تم توقيعه في مؤتمر بوزارة الصحة يعقد الآن، فإن مجموعة طلعت مصطفى ستساهم في تطعيم 2 مليون مواطن من غير القادرين بلقاح فيروس كورونا.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أمس أن الوزارة ستبدأ أول الشهر المقبل في التطعيم ضد كورونا، وستكون الأولوية للأطقم الطبية وكبار السن ومن ثم ستجرى إتاحة اللقاح للقطاع الصناعى بالدولة».
وأوضحت أن هناك تعددا في مصادر لقاح «كورونا»، وأنه تم تسجيل في اللقاح الصينى واتخاذ كل الإجراءات بشأنه.
وأشارت إلى أن هناك تطورات إيجابية فيما يتعلق بالتعاقد سواء من استرازينكا أو موديرنا أو فايزر، وسيتيح تحالف جافى التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح كورونا مباشرة.
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