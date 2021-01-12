الملا: اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات أنابيب البترول وبتروجاس والبتروكيماويات المصرية لعام 2021/2022

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل وتداول الخام والمنتجات البترولية.

جاء ذلك وفق بيان الوزارة خلال أعمال الجمعيات العامة لشركات أنابيب البترول والغازات البترولية “بتروجاس” والبتروكيماويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى القادم 2021/ 2022.

وأضاف الوزير، أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في خطوط الشبكة ومستودعات التخزين لضمان استدامة نقل وتوفير الإمدادات البترولية بكفاءة ويسر.

ووجه الملا بأهمية الاستعداد لمواكبة التوسعات فى منطقة الحمراء بالمنطقة الغربية من خلال تنفيذ عدد من خطوط الأنابيب والصهاريج ومستودعات التخزين فى المنطقة بهدف إقامة منظومة تداول جديدة تسهم فى تحقيق المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة البترول والغاز.

وأكد الملا على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى لمشروع الاسكادا الجارى تنفيذه والذي سيتيح التحكم فى شبكة خطوط الأنابيب آلياً وبهدف تأمين الخطوط والإلتزام بأعمال الصيانة الدورية.

وخلال الجمعية العامة لبتروجاس أكد الوزير على تنفيذ برنامج لرفع كفاءة منطقة مستودعات القطامية باعتبارها منطقة رئيسية أسوة بما تم فى مناطق الإسكندرية وأسيوط ومسطرد.

ووجه الوزير بتنفيذ مشروع نظام الاسكادا للتحكم والمراقبة آلياً وربط كافة المستودعات ومصانع التعبئة فى مختلف مناطق الجمهورية ، وشدد على أهمية الاستمرار فى تطبيق إجراءات السلامة والأمن الصناعى كأولوية أولى فى منظومة العمل.

وخلال جمعية شركة البتروكيماويات المصرية اكد الملا على أهمية الاستمرار فى تطوير صناعة البتروكيماويات فى ضوء تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات بهدف دعمها ومواجهة المتغيرات التى تشهدها الصناعة.

وتابع أن تلك الخطة تتضمن التركيز على زيادة الإنتاج خاصة من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التى يحتاجها السوق المحلى بهدف زيادة القيمة المضافة وتوفير المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية التى تعتمد مدخلات رئيسية للعديد من الصناعات.

وأشار إلى أن ذلك سيسهم فى تلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد وفتح فرص جديدة للتصدير وشدد على اهمية الإلتزام بتنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات لضمان التشغيل الآمن والاقتصادى وتحسين الأداء.

وخلال الجمعيات استعرض كل من المهندس محمد بخيت رئيس شركة أنابيب البترول، والمهندس رأفت عبد الهادى رئيس بتروجاس والدكتور محمد عبد العزيز رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أهم ملامح الموازنة التقديرية لعام 2021/2022.