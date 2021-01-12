متوسط التضخم العام في السودان يتضاعف 3 مرات خلال 2020

دوت الخليج – ارتفع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2020 في السودان بنسبة 14.99% مسجلا نحو 269.33% مقابل 254.34% لشهر نوفمبر السابق.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، حول متوسط معدلات التضخم للعام 2020 ومعدل التضخم لشهر ديسمبر 2020، بأن متوسط معدلات التضخم للعام 2020 بلغ 163.26% مقارنة بمتوسط معدلات التضخم 51% للعام 2019%.

وأوضح الجهاز، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل 203.13% لشهر نوفمبر، فيما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك ارتفاعا في ديسمبر حيث بلغ 194.42% مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر 2020.

وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية في السودان لشهر ديسمبر 244.68% مقابل 225.37 لشهر نوفمبر 2020، فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية في ديسمبر 288.74% مقارنة بمعدل 276.81% لشهر نوفمبر2020.