متوسط التضخم العام في السودان يتضاعف 3 مرات خلال 2020

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دوت الخليج – ارتفع معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2020 في السودان بنسبة 14.99% مسجلا نحو 269.33% مقابل 254.34% لشهر نوفمبر السابق.
وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، حول متوسط معدلات التضخم للعام 2020 ومعدل التضخم لشهر ديسمبر 2020، بأن متوسط معدلات التضخم للعام 2020 بلغ 163.26% مقارنة بمتوسط معدلات التضخم 51% للعام 2019%.
وأوضح الجهاز، أن معدل التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات سجل 206.44% لشهر ديسمبر مقارنة بمعدل 203.13% لشهر نوفمبر، فيما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك ارتفاعا في ديسمبر حيث بلغ 194.42% مقارنة بمعدل 181.70% لشهر نوفمبر 2020.
وسجل معدل التضخم للمناطق الحضرية في السودان لشهر ديسمبر 244.68% مقابل 225.37 لشهر نوفمبر 2020، فيما سجل معدل التضخم للمناطق الريفية في ديسمبر 288.74% مقارنة بمعدل 276.81% لشهر نوفمبر2020.
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