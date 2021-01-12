المتقدمة للبتروكيماويات تكشف 3 أسباب لتراجع أرباحها 21.5% خلال 2020

دوت الخليج – تراجع صافي أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات، المدرجة في السوق المالية السعودية، تداول، بعد الزكاة والضريبة 21.5% بنهاية عام 2020، مسجلا 596 مليون ريال، مقابل 759.31 مليون ريال للعام السابق.

وأظهرت النتائج المالية للشركة والمعلنة على الموقع الإلكتروني لسوق المال، اليوم الثلاثاء، انخفاض إيرادات العام الماضي بنسبة 14% مسجلة 2.23 مليار ريال، مقابل 2.59 مليار ريال بنهاية 2019.

وتقلصت ربحية السهم إلى 2.753 ريال سعودي بنهاية 2020، مقابل 3.5 ريال بنهاية العام السابق.

وعزت شركة المتقدمة للبتروكيماويات تراجع أرباحها الصافية خلال العام الماضي، إلى 3 أسباب على رأسها انخفاض أسعار وكمية المبيعات لمنتج البولي بروبيلين بنسبة 12.2% و2.1% على التوالي، فضلا عن انخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 55.1% في عام 2020.

ليس هذا وحسب، بل أسهم انخفاض صافي الربح المذكور أعلاه على الرغم من الانخفاض في أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 15.4% و10.7% على التوالي، والانخفاض في استهلاك البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 6.5%، والانخفاض في المصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.9%، والانخفاض في فوائد القروض بنسبة 86.1%، بحسب الشركة.