ديزني لاند في كاليفورنيا تتحول إلى موقع للتطعيم ضد فيروس كورونا

وكالات _ قررت مقاطعة أورانج في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحويل متنزه ديزني لاند، الذي تملكه شركة والت ديزني، لموقع للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وبهذا القرار يكون منتزه دزني لاند، المغلق منذ مارس، أول موقع كبير للتطعيم ضد المرض من بين خمسة مواقع إقليمية من المتوقع افتتاحها في المنطقة، بحسب موقع مجلة “فوربس”.

وقال مسؤولو المقاطعة في بيان، إن ديزني لاند سيصبح أول مواقع التطعيم الكبيرة في المقاطعة، وسيبدأ تشغيله هذا الأسبوع.

وأظهرت مقاطع مصورة الخيام التي سيجرى التطعين بها، ونصبت في موقف للسيارات على حدود ساحة انتظار “Toy Story …K-Lot” حيث اعتاد أعضاء فريق التمثيل الوقوف.

​وستعلن المقاطعة عن مواقع تطعيم كبرى أخرى بعد الانتهاء من الترتيبات المطلوبة لذلك.

وقالت باميلا هيمال مسؤولة الصحة في متنزهات ديزني في بيان بالبريد الإلكتروني، بحسب ، “يفخر منتجع ديزني لاند بالمساهمة في دعم مقاطعة أورانج ومدينة أناهيم عبر استخدام منشآتنا، ونحن ممتنون لهما على كل جهودهما لمكافحة كوفيد-19”.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان سابق بأن ملعب دودجر في مقاطعة لوس أنجلوس سيعمل أيضًا كموقع كبير للتطعيم ضد فيروس