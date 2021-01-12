بنك البركة مصر يعلن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين تنفيذا لقرار المركزي

رنا ممدوح _ أكد بنك البركة مصر على إلتزامة بالتعليمات الخاصة الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام و/ أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

وأرجع البنك في بيان للبورصة اليوم، أن قراره جاء تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.

وأصدر البنك المركزي المصري المصري صباح اليوم خطاب دوري حمل توقيع المحافظ طارق عامر، يتضمن، إنه في ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولي و المحلي و نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع بانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن بنك البركة مصر حقق ارتفاعاً بنسبة 30% في صافي الأرباح المجمعة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2020 لتصل إلى 1.12 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 863.64 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ليسجل 1.85 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.