النقل تطالب فرنسا بإتمام إجراءات تمويل مشروعي تحويل خط أبوقير إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل

دوت الخليج – بحث الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، سبل التعاون في مجالات النقل المختلفة مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / أوراسكوم / المقاولون العرب).

وأشاد السفير الفرنسي بالقاهرة بالعلاقات الفرنسية المصرية وبالانجازات التي تحققها الدولة المصرية في شتى المجالات ومنها قطاع النقل الذي يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون بين الجانبين في مجال النقل خاصة وأن الحكومة الفرنسية خلال الفترة المقبلة ستقدم حزمة تمويلية لعدد من المشروعات في مصر ومنها مشروعات النقل.

وأوضح الوزير أن هناك أولويات لوزارة النقل تتطلع للتعاون مع الجانب الفرنسي لتنفيذها تتضمن تلك الأولويات عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية – عدلي منصور) الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية، والعقد المزمع تنفيذه والخاص بإدارة وتشغيل القطار الكهربائيLRT (السلام/ العاصمة الادارية /العاشر من رمضان ).

وتتضمن أولويات التعاون المصري مع فرنسا توريد 32 قطار مكيف جديد للخط الاول للمترو ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الاول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأكد وزير النقل أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أعرب خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسية أمس على تطلعه لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية.

وأضاف الوزير أن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي وخاصة مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمراً للتعاون بين الجانبين وهي خط أسوان /توشكى/ وادى حلفا للربط مع السودان، وخط الإسكندرية / السلوم /بنغازي للربط مع ليبيا، وكذلك مشروع خط الفردان /العريش /رفح / طابا.

وأشار وزير النقل إلى إمكانية التعاون مع الشركات الفرنسية أيضا في مجال إدارة وتشغيل القطار السريع العين السخنة / العلمين بعد الانتهاء تنفيذه.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إلى مناقشة ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التمويلية الخاصة بمشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، خلال اللقاء، حيث يساهم الجانب الفرنسي بجزء من التمويل الخاص بالمشروعين.

وأكد الوزير أن المشروعين سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الاسكندرية، كما يجري حاليا الانتهاء من مستندات الطرح الخاص بهما.

ونوهت الوزارة في بيانها، بمناقشة الجانبين آخر المستجدات الخاصة بمساهمة الجانب الفرنسي فى تمويل مشروع كهربة اشارات خط طنطا/ المنصورة / دمياط وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة، حيث أكد الجانب الفرنسي على أنه سيتم الاسراع بالاجراءات الخاصة بالشق التمويلي للمشروع.

كما أكد السفير الفرنسي على اهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري، بالإشارة إلى الفرص الاستثمارية التي استعرضها وزير النقل خاصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الاغراض.

وأشار الوزير إلى أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تم دعوة كافة الشركات العالمية فى مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الاغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار انسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الاغراض فى الشرق الاوسط والعالم.