رئيس الوزراء الكويتي يتلقى رسميا استقالة أعضاء الحكومة

تلقى رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رسميا اليوم /الثلاثاء/، استقالة أعضاء الحكومة؛ وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وتسلم رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي استقالة الحكومة، من نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح؛ وذلك خلال لقاءهما بقصر السيف.

وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي ثامر السويط، قد أعلن خلال جلسة الثلاثاء الماضي، تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم، باستجواب الى رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي الشيخ صباح الخالد، فيما أعلن 38 نائباً تأييدهم للاستجواب.