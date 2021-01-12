مال وأعمال

رئيس الوزراء الكويتي يتلقى رسميا استقالة أعضاء الحكومة

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تلقى رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رسميا اليوم /الثلاثاء/، استقالة أعضاء الحكومة؛ وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية.

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وتسلم رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي استقالة الحكومة، من نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح؛ وذلك خلال لقاءهما بقصر السيف.

وكان النائب بمجلس الأمة الكويتي ثامر السويط، قد أعلن خلال جلسة الثلاثاء الماضي، تقدمه برفقة النائبين خالد العتيبي، وبدر الداهوم، باستجواب الى رئيس مجلس الوزراء المصري الكويتي الشيخ صباح الخالد، فيما أعلن 38 نائباً تأييدهم للاستجواب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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