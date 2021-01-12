الدولار يكسر موجة التراجع أمام الجنيه ويرتفع 1.5 قرش لدى غالبية البنوك

فهد حسين – ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 1.5 قرش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل 15.614 جنيه للشراء و15.714 جنيه للبيع. وصعد سعر صرف الدولار لدى غالبية البنوك بين قرش وثلاثة قروش خلال التعاملات، حيث سجل متوسط سعر العملة الأمريكية سجل 15.599 جنيه للشراء و15.699 جنيه للبيع أمس الاثنين. وعرضت بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الإفريقي كريدي أجريكول مصر الدولار بسعر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع. وسجل الدولار 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع لدى معظم البنوك وأبرزهم المشرق وأبوظبي الأول والأهلي الكويتي وعوده وبلوم والبركة والمصري الخليجي والإمارات دبي الوطني. أما بنوك العقاري المصري والإسكندرية ومصر إيران للتنمية فعرضت الدولار بسعر 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

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